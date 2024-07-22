Впрочем, открытие станции могут приурочить и к другим событиям: например, к годовщине запуска МЦД-3 в середине августа или к Дню города в начале сентября. В любом случае, это более определенно, чем туманное открытие «в 2024 году», как некоторое время назад начали говорить в мэрии, хотя раньше планировали открыть Митьково летом, и даже в июне.

Ближайшее метро рядом с новой станцией — «Сокольники», но идти до неё около 600 метров (это почти вдвое дольше, чем между метро и МЦД «Ховрино»). Однако ближе есть трамвайная линия — пересадка будет занимать около двух минут и проходить целиком под навесом