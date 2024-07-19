Парковые скульптуры вдоль пешеходной аллеи в 8-микрорайоне могут демонтировать 19.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Так «Жилищник» отреагировал на единственную жалобу, что скульптуры слишком уродливые, чтобы тратиться на их содержание.

Сначала одна жительница попросила закрасить белые подтёки на постаментах скульптур (последствия весеннего благоустройства). «Жилищник» обещал передать вопрос мастеру. Но тут другая жительница сказала: «А может эти скульптуры утилизировать? Тратить деньги на это убожество — вершина бесхозяйственности!»

Внезапно «Жилищник» согласился подумать об этом: «При перспективном планировании благоустройства на указанной территории будет рассмотрен вопрос о демонтаже».

Другие участники чата удивились: «Там есть прекрасные скульптуры, например, волчица с волчатами. Выкидывать их — верх тупости, особенно из-за мнения одного человека», «У нас нет больше ничего интересного, скульптуры — единственные в своем роде», «Нельзя их уничтожать — привести в порядок, и пусть глаз радуют. Может, и не великое искусство, но лучше, чем ничего».

Художественная ценность и происхождение этих скульптур обсуждаются уже не впервые с тех пор, как коллекция скульптур появилась в Зеленограде и начала кочевать: из парка Победы в 9-й микрорайон, а затем на аллею 8-го микрорайона — каждый раз причиной переезда было как раз благоустройство в месте их текущего расположения.

Давайте вместе решим, что делать со скульптурами — оставить и следить за их состоянием, демонтировать и утилизировать, перенести в другое место, голосование проходит в нашем телеграм-канале.

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Метки:
микрорайон 8, скульптуры
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