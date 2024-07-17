Новую станцию МЦД-3 назовут «Монумент» 17.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Речь идет о будущей станции между Молжаниново и Химками, которую должны построить до 2027 года. По итогам голосования из шести вариантов больше половины участников выбрали «Монумент» — в честь противотанковых «ежей» на 23-м километре Ленинградского шоссе.

Эта давно задуманная станция в проектных документах называется «Химки-2». Но местные жители предложили свои варианты — в частности, «Монумент», «Улица Германа Титова», «Ленинградское шоссе». Голосование проходило в июне и июле на сайте госуслуг и только для жителей Химок (города и района). В нём приняли участие около 3,5 тысяч человек. 53% участников (1832 человека) проголосовали за «Монумент». На втором месте (24%) оказался вариант «Новые Химки».

«В народе давно ожидаемую новую станцию называют Новые Химки, так как действующие станции давно обустроены, а новая будет вновь обустроенной на территории городского округа Химки», путано объяснили этот вариант в химкинской администрации. Тогда как всё проще — с одной стороны Ленинградского шоссе старая часть города, с другой новая (большая — там, где «Мега» и крупные ЖК).

За «Две столицы» — это название расположенного рядом с железной дорогой жилого комплекса — проголосовали 8%. Примерно одинаковое количество голосов (5-6%) отдано «Химки-2» и «Улице Германа Титова». «Ленинградское шоссе» понравилось только одному проценту участников.

За «Монумент» проголосовало и большинство участников опроса «Зеленоград.ру» — суммарно 58% из 3500 опрошенных. Правда, большая часть, выбравших «Монумент» предпочла бы более точное название «Монумент Ежи».

Этот памятник открыли на Ленинградском шоссе в декабре 1966 года. Он символизирует битву за Москву в годы Великой Отечественной войны, последний рубеж, где в 1941 году советские воины остановили немецкие войска. Он состоит не только из макетов противотанковых заграждений — «ежей» — перед ними плита с картой обороны Москвы и надписью: «В последний час. Поражение немецких войск под Москвой. 6 декабря 1941 года войска нашего западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты, и поспешно отходят, бросая технику, вооружение, и неся огромные потери… Совинформбюро, декабрь 1941». Также высечены имена авторов памятника и надпись «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова». В советские времена молодожёны из Зеленограда нередко приезжали к «ежам» возложить цветы — была такая традиция.

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Метки:
мцд, станция химки-2 (монумент)
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