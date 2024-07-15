Она начнется в августе, сообщили в телеграм-канале Октябрьской железной дороги. Правда, потом это сообщение удалили, но сам факт реконструкции вокзала не опровергли. Похоже, просто выпустили раньше времени.

Реконструкцией будет заниматься РЖД вместе с департаментом транспорта Москвы и метрополитеном. Что именно сделают, неизвестно. Сообщили только, что «выполнят интеграцию вокзала в единую систему Московского транспорта, улучшат инфраструктуру и обновят внешний вид».

Поезда продолжат прибывать и отправляться с вокзала, отметили в РЖД. Кто будет вести работы (структура РЖД или мэрии), сколько продлится реконструкция и как она затронет проход к пригородным поездам, неизвестно, но вряд ли на время работ станет удобней.

Здание вокзала построили более 175 лет назад (сначала он был Петербургским, потом Николаевским, затем Октябрьским), это объект культурного наследия. Первая крупная реконструкция была в 1934 году, затем в 70-е и 90-е годы, а последняя закончилась в 2013 году.