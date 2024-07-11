История летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде
Дополнительную полосу для поворота налево сделали за счет одной полосы во встречном направлении. Это значительно сократит время ожидания на светофоре для всех направлений транспорта и пешеходов, считают в компании «Спецдорпроект» и Центре организации дорожного движения.
Улица Лётчицы Тарасовой проходит между 19 и 20-м микрорайонами и соединяет Панфиловский и Георгиевский проспекты.
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На улице Лётчицы Тарасовой сделали дополнительную полосу для поворота на Георгиевский проспект Новости
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