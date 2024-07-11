Дополнительную полосу для поворота налево сделали за счет одной полосы во встречном направлении. Это значительно сократит время ожидания на светофоре для всех направлений транспорта и пешеходов, считают в компании «Спецдорпроект» и Центре организации дорожного движения.

Улица Лётчицы Тарасовой проходит между 19 и 20-м микрорайонами и соединяет Панфиловский и Георгиевский проспекты.