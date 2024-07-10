Мэрия утвердила проект планировки третьего участка Рублёво-Архангельской линии метро. Таким образом после станции «Строгино» будет ещё три новых: «Липовая роща», «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Причем, последняя — в Красногорском округе Московской области, между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе.

Это ещё раз доказывает, что нет принципиальных проблем построить станцию московского метро на территории Московской области (есть еще такая же станция «Мякинино»).

Возможно когда-нибудь Рублёво-Архангельскую линию метро продлят ещё дальше — рассматривался вариант, что после «Ильинской» линия повернет на север и пересечет железную дорогу МЦД-2. Но, видимо, не сейчас.