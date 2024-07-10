Метро в Зеленоград может прийти по участку между линиями МЦД. Возможно, через 20 лет
Мэрия утвердила проект планировки третьего участка Рублёво-Архангельской линии метро. Таким образом после станции «Строгино» будет ещё три новых: «Липовая роща», «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Причем, последняя — в Красногорском округе Московской области, между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе.
Это ещё раз доказывает, что нет принципиальных проблем построить станцию московского метро на территории Московской области (есть еще такая же станция «Мякинино»).
Возможно когда-нибудь Рублёво-Архангельскую линию метро продлят ещё дальше — рассматривался вариант, что после «Ильинской» линия повернет на север и пересечет железную дорогу МЦД-2. Но, видимо, не сейчас.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Курс графического дизайна в «Компьютерной Академии ТОП» — 13 июля бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» Реклама
В расселяемом зеленоградском доме отключили электричество и воду. Но там ещё живут люди — они используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари Новости
Ещё два островка безопасности установили на Озерной аллее — на переходе напротив «Элмы» и стадиона «Ангстрем» Новости
Продукты в зеленоградском «Перекрестке» продолжают есть мыши. Покупатели видят погрызенную упаковку и самих животных, а Роспотребнадзор — нет Новости
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Автомобиль врезался в столб с кнопкой включения пешеходного светофора на Центральном проспекте Новости
Премьера «Подземелья Чикен Карри №28 «Чёрное небо вампиров» 7 июля в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама
«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать Истории