Цены на кофе: эспрессо — 130, американо 150-220, капучино 190-290, флэт-уайт 200, латте 240-290, раф 220-300, мокко 210-310, а также чай 140-160, матча 240-320 и разная выпечка.
Расположен «Котпучино» в ТЦ в Савелкинском проезд, вход рядом с рестораном Arvo — узнаете их по логотипу «как бы Старбакс». Внутри, кроме прилавка, несколько столиков на троих. Работают с 9 до 22.
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