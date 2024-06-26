Вывоз мусора (обращение с твердыми коммунальными отходами — рублей за кубометр)

Единый тариф — 846,43 (было 841,77, +0,5%)

Платёж рассчитывается по формуле: площадь квартиры умножить на норматив накопления отходов* умножить на единый тариф и разделить на 12 месяцев. Норматив накопления ТКО — это средний объем образования твердых коммунальных отходов, приходящийся на 1 м2 площади квартиры в течение календарного года. Годовой норматив на 1 м2 в многоквартирных домах — 0,104 м3.

Стоимость квартплаты и взносов на капитальный ремонт не меняются — тарифы уже подняли в начале года. А тарифы на коммунальные услуги держались на одном уровне полтора года, с 1 декабря 2022-го. Нынешние цены на электричество, воду, тепло установлены до 31 декабря 2024 года.

Пределы, до которых регионы могут повысить коммунальные тарифы, были утверждены правительством РФ в ноябре 2023 года. В Москве это 11%.