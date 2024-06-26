Больше всего подорожает холодная вода — на 17%, ночной тариф на электричество — на 15%, отопление — на 10%. Льготы и субсидии продолжают действовать.
Одноставочный тариф: 6,15 (было 5,66, +8,6%)
Тариф «день-ночь»: днем — 7,45 (было 6,91, +7,8%), ночью — 3,02 (было 2,62, +15,2%)
Тариф по зонам суток:
- пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 8,94 (было 8,23, +8,6%)
- полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 6,15 (было 5,66, +8,7%)
- ночь (23:00—7:00) — 3,02 (было 2,62, +15,2%)
Холодная вода: 59,8 (было 50,93, +17,4%)
Горячая вода: 272,14 (было 243,16, +11,9%)
Водоотведение (канализация): 45,91 (было 39,97, +14,9%)
Для домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов: 2569,16 (было 2325,88, +10,4%)
Для домов, подключенных к тепловой сети после или на тепловых пунктах: 3217,19 (2912,53, +10,4%)
Тариф «после теплового пункта» подразумевает, что за содержание, эксплуатацию и реконструкцию теплового пункта отвечает МОЭК. Тариф «до теплового пункта» — что этим занимается управляющая компания или ТСЖ. Таким образом тариф «после» подразумевает окупаемость затрат владельца теплоэнергетического объекта на содержание имущества.
Единый тариф — 846,43 (было 841,77, +0,5%)
Платёж рассчитывается по формуле: площадь квартиры умножить на норматив накопления отходов* умножить на единый тариф и разделить на 12 месяцев. Норматив накопления ТКО — это средний объем образования твердых коммунальных отходов, приходящийся на 1 м2 площади квартиры в течение календарного года. Годовой норматив на 1 м2 в многоквартирных домах — 0,104 м3.
Стоимость квартплаты и взносов на капитальный ремонт не меняются — тарифы уже подняли в начале года. А тарифы на коммунальные услуги держались на одном уровне полтора года, с 1 декабря 2022-го. Нынешние цены на электричество, воду, тепло установлены до 31 декабря 2024 года.
Пределы, до которых регионы могут повысить коммунальные тарифы, были утверждены правительством РФ в ноябре 2023 года. В Москве это 11%.