«Зеленоград.ру» изучил официальную статистику о ДТП с пострадавшими. За май произошло десять столкновений транспортных средств и наездов на пешеходов. Из них в пяти участвовали самокаты (один — личный, остальные — прокатные):

1 мая самокат сбил пешехода на Яблоневой аллее

12 мая автомобиль сбил самокат, который переезжал улицу Каменка

14 мая самокат с пассажиром сбил пешехода на улице Андреевка, напротив 15-го микрорайона

16 мая автобус сбил самокат, который ехал по «зебре» на въезде в 17-й микрорайон

24 мая самокат сбил пешехода возле корпуса 445 (водитель самоката оставил его на месте ДТП и убежал, потом его нашли)

Официальная статистика за июнь пока не опубликована, но, судя по сводкам ГИБДД, множественные аварии с самокатами продолжаются.

В карточках ДТП возраст водителей не указывается (а вместо стажа стоит «95 лет»), но мы знаем, что в большинстве случаев это несовершеннолетние. При этом правила сервисов проката самокатов запрещают пользоваться ими несовершеннолетним. Однако контроль возраста на уровне приложения для аренды отсутствует.

Зеленоградцы продолжают подписывать требование обязать сервисы проката контролировать возраст арендаторов. Оно набрало уже более 1200 подписей — мы рассылаем его людям и ведомствам, которые могут повлиять на ситуацию. Пожалуйста, продолжайте подписывать обращения сами по ссылке zelenograd.ru/plus/samokat18 и перешлите это сообщение своим знакомым, чтобы ускорить сбор подписей.