Основной ассортимент: торты, пироги, десерты и прочие сладости, а также колбасы, сыры, заморозка и готовые блюда.
Магазин находится напротив Ашана, возле входа F.
Кстати, посмотрите, как смешно вывески магазинов «У Палыча» сочетаются с соседними вывесками — пример.
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