Рекорд рождаемости установлен в зеленоградском роддоме — почти шесть тысяч детей
Мальчиков — 784, девочек — 673. При этом у десяти мам родились двойни.
Самый крупный ребенок, родившийся в эти три месяца, весил 4980 грамм, а самый маленький — 930.
Это примерно соответствует уровню рождаемости прошлого года — около пятисот детей в месяц.
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