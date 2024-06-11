Мальчиков — 784, девочек — 673. При этом у десяти мам родились двойни.

Самый крупный ребенок, родившийся в эти три месяца, весил 4980 грамм, а самый маленький — 930.

Это примерно соответствует уровню рождаемости прошлого года — около пятисот детей в месяц.