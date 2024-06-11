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Полторы тысячи детей родились этой весной в зеленоградском роддоме 11.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Мальчиков — 784, девочек — 673. При этом у десяти мам родились двойни.

Самый крупный ребенок, родившийся в эти три месяца, весил 4980 грамм, а самый маленький — 930.

Это примерно соответствует уровню рождаемости прошлого года — около пятисот детей в месяц.

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Метки:
беременность, роддом, перинатальный центр
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