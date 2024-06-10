Вот этого безрассудного седовласового джентльмена снял сегодня читатель «Зеленоград.ру» на Солнечной аллее:
Между тем, водитель средства индивидуальной мобильности может передвигаться только по правому краю проезжей части и только, если отсутствует тротуар (глава 24 ПДД). А тротуар здесь, очевидно, присутствует повсюду.
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