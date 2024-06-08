Фото: vk.com/suncityauto
Авария произошла в районе деревни Жилино из-за невнимательности водителя. Пассажиров в этот момент внутри не было, сообщает канал «360 Подмосковье». Автобус принадлежит Истринскому филиалу Мострансавто.
В отметке на карте Яндекса также сообщается, что автобус загорелся, но других подтверждений этому пока нет.
В сторону области по Пятницкому шоссе сейчас шестикилометровая пробка, она начинается от поворота на Георгиевское шоссе, но насколько она связана с ДТП, непонятно.
Если вы что-то знаете об этом происшествии, пожалуйста, напишите
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