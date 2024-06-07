Спортивные площадки закрывают для временного складирования цветов 07.06.2024 ZELENOGRAD.RU

На площадке возле корпуса 1131 повесили объявление, что она закрыта только на 29-30 мая, но спустя неделю площадка всё ещё использовалась под склад цветов.

В «Жилищнике» района Силино сказали «Зеленоград.ру», что до конца всё уберут и у них «сроки по посадке». Использование спортивной площадки под склад объяснили странно: «Вообще, эта площадки только зимой всегда используется, это каток с искусственным льдом».

Такая же ситуация в других районах. Например в 20-м цветами заняли футбольную площадку, в 6-м закрыли площадку для настольного тенниса — без всяких объявлений, просто повесили огромный забор с цепью.

Похоже, никакого права использовать спортплощадки под временные склады цветов у «Жилищника» нет. В этот момент кто-то из читателей подумал или пошел писать комментарий в стиле «для вас же стараются», но это плохое оправдание — просто «Жилищник» не смог нормально организовать плановую работу по посадке цветов.

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Метки:
озеленение, благоустройство, спортивные площадки
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