На площадке возле корпуса 1131 повесили объявление, что она закрыта только на 29-30 мая, но спустя неделю площадка всё ещё использовалась под склад цветов.

В «Жилищнике» района Силино сказали «Зеленоград.ру», что до конца всё уберут и у них «сроки по посадке». Использование спортивной площадки под склад объяснили странно: «Вообще, эта площадки только зимой всегда используется, это каток с искусственным льдом».

Такая же ситуация в других районах. Например в 20-м цветами заняли футбольную площадку, в 6-м закрыли площадку для настольного тенниса — без всяких объявлений, просто повесили огромный забор с цепью.