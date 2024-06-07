Пешеходные переходы можно будет делать хоть каждые 50 метров
Новый переход на аллее Лесные Пруды будет между корпусом 619 на одной стороне и дорожками к Никольскому храму и МЖК с другой.
Между корпусом 619 — это большой дом у озера — и пляжем уже есть пешеходный переход. Новый, вероятно, будет расположен ближе к Сосновой аллее, примерно в ста метрах от существующего.
На устройство перехода возле Черного озера выделено 192 тысяч рублей, в середине июня заключат контракт с подрядчиком, а саму «зебру» должны сделать до августа.
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