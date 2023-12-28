Пешеходные переходы можно будет делать хоть каждые 50 метров 28.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Сейчас пешеходный переход надо размещать там, где людям удобно ходить. С другой стороны, есть ограничение — расстояние между пешеходными переходами должно быть не меньше 200 метров (и не больше 300). Получается противоречие — нельзя сделать переход там, где людям удобно переходить дорогу, потому что рядом уже есть другие переходы.

Теперь федеральный РОСДОРНИИ подготовил уточнение в ГОСТ Р 52766-2007, которое позволит при необходимости уменьшать расстояние между наземными пешеходными переходами до 50 метров. «Устраняется неопределенность, которая сейчас есть в стандартах, это позволит повысить безопасность и комфорт пешеходов», сказал эксперт института на презентации изменений в ГОСТ.

Напишите в комментариях, где по-вашему мнению не хватает пешеходного перехода в Зеленограде. Будет здорово, если укажете точные координаты или привязки, а также объясните, почему в этом месте нужен переход.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход
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