Речь идет о перекрестке между 16-м, 17-м микрорайонами и Андреевкой. Проезжую часть со стороны Андреевки расширят за счет газона. Переход через Георгиевское шоссе, судя по документам, сделают напротив АЗС «Карат Ойл». Вероятно, он будет регулироваться светофором — он там уже есть для машин, а дорога очень широкая. Также обустроят тротуар и парковочные места.
Работы заказало зеленоградское ГБУ «Автомобильные дороги». Работы могут начать уже во второй половине июня и закончат скорее всего до конца августа.
В связи с чем это всё сделать, точно неизвестно. Возможно, перекресток реконструируют для строящегося на Георгиевском шоссе, рядом с въездом в Зеленоград, жилого комплекса «Андреевка Лайф».
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