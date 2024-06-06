Работы заказало зеленоградское ГБУ «Автомобильные дороги». Работы могут начать уже во второй половине июня и закончат скорее всего до конца августа.

В связи с чем это всё сделать, точно неизвестно. Возможно, перекресток реконструируют для строящегося на Георгиевском шоссе, рядом с въездом в Зеленоград, жилого комплекса «Андреевка Лайф».