Департамент образования отменил свой приказ, выпущенный после теракта в «Крокусе», который закрывал свободный доступ на территорию городских школ. Департамент сообщил об этом «Зеленоград.ру» после того, как, из-за игнорирования ряда вопросов, к нашей переписке пришлось подключить прокуратуру.

По новому приказу департамента от 30 мая, городские образовательные организации обязаны обеспечить доступ жителей на свои на территории во время, свободное время от проведения учебных или иных мероприятий, организованных самой образовательной организацией. Территории должны быть открыты в том числе в каникулярные, выходные и праздничные дни.

Доступ должен быть запрещен во время проведения государственной итоговой аттестации (в 2024-м году по расписанию ЕГЭ это 7, 8, 11 июня, а также резервные дни 13, 17-21 июня). Также доступ закроют при проведении ремонтно-строительных работ и работ по благоустройству территории.

Цели посещения могут быть любые: организация досуга, прогулки, занятия физкультурой и спортом. Однако посещение должно проходить под контролем охраны и «с применением технических средств охраны» — домофоны, камеры видеонаблюдения. Школам предписано обеспечить исправность электромагнитных замков (домофонов) и обеспечить четкое и детализированное изображение, поступающее с камер видеонаблюдения.

Отдельным пунктом приказ вводит запрет на запуск беспилотников на территориях школ и обязывает сотрудников сообщать о полицию и ФСБ, если беспилотник заметят возле школы.

В пояснительной записке к приказу сказано, что открытие территорий школ позволит снизить уровень недовольства жителей, а также количество жалоб на сайт мэрии. Действительно, 93% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (2400 респондентов), ответили, что школьные стадионы нужно открыть, как это было до теракта в «Крокусе». Так что в открытии школьных дворов есть и наша с вами заслуга.

Пожалуйста, проверьте, есть ли сейчас доступ на территорию зеленоградских школ, а если они закрыты, зафиксируйте это на фото или видео, попробуйте узнать у охраны причину и сообщите об этом в редакцию «Зеленоград.ру» (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru)