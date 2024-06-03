В субботу, 1 июня, к 23-летнему зеленоградцу в Центре «Савёлки» подошли сотрудники полиции и задержали для доставления в военкомат, сообщает канал «Осторожно, Москва». Его действительно должны были призвать в армию, но ещё в мае он подал жалобу в призывную комиссию о том, что не согласен с решением о призыве. Ответа на жалобу он не получил, и 17 мая подал иск против военного комиссариата, но 22 мая ему пришла повестка, а судебное заседание назначено только на 13 июня. Близкие призывника утверждают, что у него заболевание, с которым в армию не призывают, но он уже сутки не выходит на связь.

Этот призывник не единственный, кто в ходе весенней кампании пытается в суде оспорить решение о призыве. Всего с 1 апреля в зеленоградский суд было подано 40 административных исков против военкомата и призывной комиссии, посчитал «Зеленоград.ру», изучив данные районного суда. При этом только по восьми искам назначено судебное заседание, а решение вынесено лишь по двум делам.

С прошлого году обращение призывника в суд не ведёт к автоматической приостановке решения об отправке в войска, утверждают юристы, специализирующиеся на вопросах призыва. Поэтому сейчас в иске необходимо специально просить суд приостановить решение о призыве в армию на время судебных разбирательств.