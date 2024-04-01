Пункт открылся одновременно с началом очередного призывной кампании, которая продлится до 15 июля. Единый пункт призыва (ЕПП) будет работать для призывников, которые состоят на учете в московских военкоматах. Похоже, все личные дела призывников теперь находятся здесь.

В мэрии говорят, это будет похоже на МФЦ: «электронные очереди, комфортные залы ожидания, работают подготовленные и компетентные специалисты, посетители следуют по индивидуальным маршрутам без очередей». Для этого посетителю выдают специальную карточку, с помощью которой он может увидеть полный персональный маршрут и следующую точку назначения.

Вызывают в ЕПП, как и раньше, повестками. На входе проходит досмотр — необходимо сдать мобильный телефон. Время работы с 8 до 20 без выходных. Адрес: улица Яблочкова, дом 5, строение 5 (метро «Тимирязевская»).

Законодательно это оформлено распоряжением мэра №103-РМ от 6 марта 2024 года о создании объединенной муниципальной призывной комиссии. Теперь объединенная комиссия исполняет обязанности местных, районных комиссий. Из их состава в объединенную комиссию, похоже, никто не попал. Если зеленоградские комиссии возглавляли избираемые главы муниципальных округов, то объединенную — начальник московского департамента региональной безопасности, которого назначает мэр.