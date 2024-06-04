Новый переход сделают на Озерной аллее к августу — между пляжем городского пруда и лесом 04.06.2024 ZELENOGRAD.RU

В этом месте демонтируют дорожное ограждение, установят знаки, сделают тротуар и дорожную разметку. Заказчик работ — ГБУ «Автомобильные дороги». Эти работы должны выполнить в течение месяца после заключения контракта с подрядчиком, то есть примерно к августу всё должны сделать.

Сделать этот переход решили ещё четыре года назад — в 2020 году департамент транспорта анонсировал проект «создания пространств для пешеходов и велосипедистов». В рамках этого проекта собирали предложения жителей. Одно из них было как раз о переходе на Озёрной. Автор написал, что зимой много лыжников перебегает эту дорогу, чтобы кратчайшим путем попасть в лес. В лесу лыжероллерная трасса, отсюда и популярность пешего маршрута. Летом гуляющие тоже идут в лес через эту дорогу. До ближайшего перехода 200 метров, но перебегают там, где удобно. Дептранс тогда одобрил идею.

Но префектура одобрила устройство перехода возле Озёрной аллеи, 8 (это спортивный клуб возле пляжа) только в 2023 году — его включили в перечень «планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения». Причем переход должен быть со светофором. Однако в перечне работ по обустройству «зебры», светофора нет. Возможно, его установят позже силами Центра организации дорожного движения, а может быть от светофора в этом месте отказались — узнаем и сообщим.

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Метки:
пешеходный переход
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