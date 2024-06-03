В субботу его смонтировали на Центральном проспекте, на переходе у остановки «Кинотеатр Электрон» между 1 и 2-м микрорайонами.

Островки безопасности психологически влияют на водителей, вынуждая их притормаживать. А пешеходы могут концентрироваться сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой, а не оценивать безопасность сразу на всей проезжей части.

Островки безопасности уже есть на улицах Юности, Тарасовой, Каменке, Озерной аллее. Несколько лет назад комиссия по безопасности дорожного движения префектуры решила сделать островки безопасности на всех «зебрах» вдоль улицы Юности и заменить ими «лежачих полицейских» (пока это решение не выполнено).

А в компании «Спецдорпроект», которая ставила эти островки, считают, что все пешеходные переходы должны быть оборудованы островками безопасности или должны быть приподняты. А если есть три и более полос движения — оборудованы светофорами