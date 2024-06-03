Ещё один островок безопасности появится на зеленоградских дорогах 03.06.2024 ZELENOGRAD.RU

В субботу его смонтировали на Центральном проспекте, на переходе у остановки «Кинотеатр Электрон» между 1 и 2-м микрорайонами.

Островки безопасности психологически влияют на водителей, вынуждая их притормаживать. А пешеходы могут концентрироваться сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой, а не оценивать безопасность сразу на всей проезжей части.

Островки безопасности уже есть на улицах Юности, Тарасовой, Каменке, Озерной аллее. Несколько лет назад комиссия по безопасности дорожного движения префектуры решила сделать островки безопасности на всех «зебрах» вдоль улицы Юности и заменить ими «лежачих полицейских» (пока это решение не выполнено).

А в компании «Спецдорпроект», которая ставила эти островки, считают, что все пешеходные переходы должны быть оборудованы островками безопасности или должны быть приподняты. А если есть три и более полос движения — оборудованы светофорами

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения (бдд), центральный проспект
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Телефонных мошенников иногда все-таки ловят — обвинение против двоих утвердила зеленоградская прокуратура Новости
В магазинах «Верный» сломалась оплата картами Новости
Сервис по оклейке автомобилей виниловыми и полиуретановыми пленками «ЗЕЛВРАП» Реклама
Парковки возле станции Крюково стали платными — вот к чему это привело Новости
Тотальная обработка Зеленограда от клещей завершена, но её повторят в августе Новости
Летние образовательные клубы «Кинолагерь» и «Лидер профессий» — работают на базе Культурного центра «АртистЛэнд» Реклама
Лебедям на время очистки пруда Быково болото нашли уютный дом Новости
Пляж на Черном озере оказался не совсем готов к лету Новости
Премьера спектакля «В свете ж вот какое чудо!» зеленоградского театра «БАВ» — 7 июня на сцене ДК МИЭТ Афиша
Ещё один островок безопасности появится на зеленоградских дорогах Новости
Самую маленькую схему московского метро в мире создали с помощью технологий производства микроэлектроники Новости
Акция «Счастливый час» в сети магазинов и ателье «Я Сама» — с 1 по 30 июня Реклама
Скамейки становятся липкими ловушками для жителей Истории
Скульптуре «Девочка с собакой» вернули отломанную косичку Новости
Эстрадно-джазовый концерт Евгении Добровановой — проект «Музыкальные четверги» 6 июня в «Озеропарке» Афиша
Каждую ночь грохочет уборочная техника под окнами домов — регламент уборки противоречит закону о тишине Истории
Выпавшего из окна мужчину спасли в зеленоградской больнице благодаря новому протоколу работы приемного отделения. Вот как это работает на практике Истории
«Грин Кебаб» — вкусное открытие 1 июня! Реклама
Бесплатные уличные тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, роллер-спорту и фитнесу начались в Зеленограде. Вот места и расписание занятий Новости
История пруда Быково Болото — первого водоёма Зеленограда Истории
Летний лагерь Клуба моделизма и робототехники приглашает — осталось несколько мест Реклама
Переполненный мусорный контейнер — типичная картина для Зеленограда последнее время. Похоже, «Жилищник» несвоевременно подаёт заявки на вывоз Истории
Баня-автобус открылась рядом с Зеленоградом Жизнь
Прямая трансляция матча финала Лиги Чемпионов УЕФА в кино 1 июня в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
Началось бронирование посещений уличного бассейна в 16-м микрорайоне. Он открывается 1 июня Новости
Запертые калитки в заборах между домами в 17-м микрорайоне откроют по требованию управы. А жители снова разделились на два лагеря Истории
Денис Косяков проведёт квиз про Зеленоград — 5 июня в ресторане «Диканька» Реклама
Автобус №28 вернут на прежний маршрут через Советскую улицу Новости
Газонокосильщикам рекомендовали не работать два часа днем и по выходным Новости
Вакансия администратора в сети стоматологических клиник «Никор» и медицинских центров «Никор-мед» Реклама
На регулярное отключение эскалаторов на выходах на платформы жалуются пассажиры Новости
Высотный дом у станции Крюково для сотрудников зеленоградской колонии начнут строить летом Новости
Летняя школа классической хореографии «Фуэте» — с 3 июня приглашает детей от 3,5 лет Реклама
Дополнительную парковку на 25 машиномест сделают в августе возле Дворца творчества в 9-м микрорайоне Новости
К зданию ДК есть претензии по пожарной безопасности. Для их устранения здание капитально отремонтируют Новости
Акции в «Копирке» — розыгрыш iPhone 15 для дипломщиков и скидка -15% на твердый переплет или брошюровку Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру