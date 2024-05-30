Маршрут автобуса изменили в июле прошлого года в связи с реконструкцией вокруг станции Крюково. На обновленном маршруте автобус часто стоит в пробках по дороге к старому мосту. Потом работы на Советской улице закончились, но маршрут назад так и не вернули. Тогда в «Мосгортрансе» говорили, что «открытие Советской улицы для движения автобуса по постоянной схеме будет возможно после окончания строительных работ».

Теперь стойка вокруг вокзала, вероятно, завершена. «Во время осмотра Советской улицы были обнаружены незначительные замечания, которые были переданы для устранения, в общем и целом, Советская улица оказалась готова к регулярному автобусному движению», — сказали в префектуре.