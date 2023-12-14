Официально говорят, что этому мешает строительство вокзала. «Открытие Советской улицы для движения автобуса по постоянной схеме будет возможно после окончания строительных работ», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе». Звучит странно, ведь вокзал уже построен, а Советскую улицу перекрывали не из-за строительства вокзала, а в связи с благоустройством возле неё. Возможно, эти работы объединены в департаменте транспорта в одно название «строительство МЦД-3» или «строительство вокзала», но что конкретно мешает сейчас движению автобуса, неизвестно.

Возможно, одна из причин — отсутствие освещения на Советской улице. Фонари уже стоят, но света нет. «Зеленоград.ру» отправит запрос о сроках включения освещения.

Но если ориентироваться на сроки завершения работ по «строительству вокзала», то сейчас закончить все эти работы планируется весной 2024 года. Получается, примерно тогда и 28-й автобус могут вернуть на прежний маршрут.

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