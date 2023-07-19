Из-за реконструкции станции Крюково автобусы маршрутов 28 и КМ изменят маршрут с 22 по 28 июля.
Автобус КМ не будет ходить по Советской улице. Вместо этого в сторону старого города автобус поедет через Заводскую улицу и Старокрюковский проезд (старый мост)
Автобус 28 пойдёт вместо улицы Лётчицы Тарасовой по Заводской улице. На улице Лётчицы Тарасовой пользуйтесь автобусами 25 и 32 до остановки «Крюковская эстакада».
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