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Автобусы №28 и КМ временно изменят маршрут 19.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Из-за реконструкции станции Крюково автобусы маршрутов 28 и КМ изменят маршрут с 22 по 28 июля.

Автобус КМ не будет ходить по Советской улице. Вместо этого в сторону старого города автобус поедет через Заводскую улицу и Старокрюковский проезд (старый мост)

Автобус 28 пойдёт вместо улицы Лётчицы Тарасовой по Заводской улице. На улице Лётчицы Тарасовой пользуйтесь автобусами 25 и 32 до остановки «Крюковская эстакада».

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Метки:
автобус км
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 17:40
Не понятна причина изменения этих маршрутов. Они всё равно едут через Привокзальную площадь, на которой идут строительные работы...На Заводской и Старом мосту постоянные пробки...Почему КМ и 28 не могут ходить по Советской? Быстро и удобно.
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