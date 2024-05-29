Чтобы снизить здесь аварийность комиссия по безопасности дорожного движения решила запретить левые повороты при выезде из микрорайонов (для этого поставят знак «движение направо»). Возможность поворачивать в микрорайон с Панфиловского проспекта останется, судя по тому, что в этом месте планируют нанести разметку «сплошная и прерывистая линия» (1.11).

Также установят камеру фиксации нарушений ПДД (каких именно, неизвестно) и поменяют существующие светофоры на светодиодные — они ярче и более заметны на дороге. Когда всё это сделают, неизвестно — в решении комиссии сроков пока нет.