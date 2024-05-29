Фото: Zelenograd.ru
Надземный переход соединяет вокзал в Крюково и площадь перед ТЦ «Зеленоградский». Со стороны площади можно подняться на эскалаторе или лифте. «Зебра» со светофором продолжат работать.
Вход в надземный переход со стороны вокзала
Длинный пологий спуск в подземный пешеходный переход начинается со стороны нового города, ближе к 18-му микрорайону.
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