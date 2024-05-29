МЧС выдало предписание Культурному центру «Зеленоград» об устранении замечаний по пожарной безопасности. Чтобы их снять, нужно обследовать здание, а затем сделать капремонт.

Работы предстоят масштабные — только на проектирование выделено более 17 миллионов рублей. В здании общей площадью 20,4 тысячи квадратных метров предстоит обследовать фасад, стены, перекрытия, колонны, опоры, перегородки, инженерные системы. Судя по документам, особое внимание надо уделить вентиляции, отоплению, водопроводу, электроснабжению, водостоку, кровле, дверям. Отдельным пунктам прописана разработка противопожарных мер: схемы эвакуации людей и имущества, расчета пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, въезда-выезда на территорию пожарной техники. И вообще «разработать комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий».

В каком состоянии сейчас находится противопожарное оборудование в ДК, неизвестно. «Зеленоград.ру» спрашивал в московском «главке» МЧС, какие конкретно замечания содержатся в предписании, но ответа не получили.

Однако пока ДК работает как обычно. На разработку проекта даётся десять месяцев, сами работы будут делать, вероятно, уже в следующем году. Как они отразятся на работе ДК, станет понятно только после разработки проекта, пояснили в департаменте культуры.

Дворец культуры, он же Культурный центр, открылся в 1983 году. Это самое большое культурное учреждение Зеленограда. Стены здания выполнены из кирпича и железобетона, перекрытия сборные и монолитные, колонны железобетонные, кровля — из рубероида, металла и плитки.