Первый российский фотолитограф создан в Зеленограде — он годится для выпуска чипов 350 нм 04.06.2024 ZELENOGRAD.RU

«Первый отечественный литограф мы собрали, сделали. Он сейчас проходит уже испытания в составе технологической линейки в Зеленограде», так анонсировал это знаковое для российской микроэлектроники событие чиновник министерства промышленности, по заказу которого Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) с 2022 года ведёт разработку. К концу 2024 года она должна завершиться созданием опытного образца фотолитографа для изготовления микросхем топологического уровня 350 нм. Запустить серийное производство этого оборудования в ЗНТЦ планируют к концу 2025 года.

«Чипы размером 350 нанометров хоть и считаются большеразмерными, но до сих пор используются во многих отраслях, в том числе в автопроме, энергетике и телекоммуникациях» , — комментирует ТАСС уровень первого фотолитографа.

Фотолитограф (степпер) для изготовления микросхем 350 нм — это установка весом в 3.5 тонны и габаритами 2х2.6х2.5 метров (оптико-механическое устройство, объектив лазера с рабочей длиной волны 365 нм) плюс управляющий комплекс. Внутри проходят процессы фотолитографии: индивидуальная обработка кремниевых пластин (диаметром 150 и 200 мм) с автоматической загрузкой и выгрузкой их из кассет.

Два конкурса Минпромторга на разработку отечественных установок для печати микросхем на кремниевых пластинах (первый с уровнем топологии до 130 нм с перспективой его последующей модернизации до топологического уровня 65нм, второй — до 350нм) прошли осенью 2021 года. ЗНТЦ стал победителем обоих как единственный участник. Финальная стоимость контракта по первому конкурсу составила 5,7 млрд рублей, по второму — почти 1 млрд рублей. Разработка фотолитографов — один из первых проектов госпрограммы по локализации в России технологической цепочки производства микросхем с топологическими нормами 350…130 нм с использованием полностью российского оборудования, как сообщали в наноцентре.

«В рамках проекта по разработке фотолитографа на 350нм мы берём готовый лазер — полупроводниковый, отечественный. Возможно, и зеленоградские компании, специализирующиеся на лазерных технологиях, в будущем смогут принять участие в поставках такого оборудования, для этого будет проведена отдельная конкурсная процедура» , — рассказывал «Зеленоград.ру» генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев.

Партнёрами ЗНТЦ по разработке фотолитографа выступают российский производитель лазеров ЛАССАРД и белорусская компания «Планар», которая сохранила компетенции в области разработки фотолитографов еще со времен СССР. В начале 2023 года ЗНТЦ договорился с белорусским производителем микросхем «Интеграл» об условиях предзаказа на оборудование для фотолитографии с уровнем топологии 350 нм.

Сегодня подобное оборудование в мире выпускают всего три компании: голландская ASML, занимающий 84% рынка, и две японские компании — Nikon и Canon. «Стоимость отечественных фотолитографов, по нашим предварительным оценкам, должна быть ниже зарубежных, — прогнозировал Анатолий Ковалёв. — Но не только это важно. Сегодня импорт нового фотолитографического оборудования в Россию находится под серьёзными ограничениями, и в любом случае стране нужно решать задачу по разработке своих степперов, так как фотолитография — это основа любого технологического процесса в микроэлектронике».

Подробнее о ходе разработки первого российского фотолитографа в 2022 году и принципах действия этой установки рассказывал на телеканале «Культура» начальник центра разработки технологического оборудования и главный конструктор двух ОКР по созданию отечественных фотолитографов Дмитрий Калбазов.

Что касается фотолитографа на 130-65 нм, для него планируется разработать с нуля полностью отечественный лазер с длиной волны 193 нм и получить опытный образец степпера к концу 2026 года.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микроэлектроника, Ковалев Анатолий Андреевич
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Павильона «Здоровая Москва» на площади Юности больше не будет. Объяснения чиновников выглядят нелепо Новости
Первый российский фотолитограф создан в Зеленограде — он годится для выпуска чипов 350 нм Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение» со скидкой — с 1 июня Реклама
Автобус №28 изменит маршрут в эту субботу, 8 июня Новости
Новый переход сделают на Озерной аллее к августу — между пляжем городского пруда и лесом Новости
Как стать грамотным и востребованным дизайнером? Прийти работать в «Копирку»! Реклама
Летняя ярмарка может появиться на Центральной площади Новости
Призывника задержали в зеленоградском ТЦ, чтобы доставить на сборный пункт. Он утверждает, что это незаконно Новости
Добро пожаловать в детское кафе «Игрушечная» Реклама
Горячую воду в новостройках ЖК «Зеленый парк» включили на четыре дня позже Новости
Построить пятиэтажный паркинг возле первой «клюшки» снова никто не захотел. Это уже третья попытка, но в мэрии не теряют надежды Новости
Скидки по будням в «Суши Лофт» Реклама
Возле корпуса 1005 загорелся мусорный контейнер Новости
Школьник помог задержать закладчиков наркотиков. Потому что он ещё верит в эффективность полиции Новости
Букет недели от «Мяу Флауэрс». Летние яркие букеты по супер-цене Реклама
Телефонных мошенников иногда все-таки ловят — обвинение против двоих утвердила зеленоградская прокуратура Новости
В магазинах «Верный» сломалась оплата картами Новости
Сервис по оклейке автомобилей виниловыми и полиуретановыми пленками «ЗЕЛВРАП» Реклама
Парковки возле станции Крюково стали платными — вот к чему это привело Новости
Тотальная обработка Зеленограда от клещей завершена, но её повторят в августе Новости
Летние образовательные клубы «Кинолагерь» и «Лидер профессий» — работают на базе Культурного центра «АртистЛэнд» Реклама
Лебедям на время очистки пруда Быково болото нашли уютный дом Новости
Пляж на Черном озере оказался не совсем готов к лету Новости
Премьера спектакля «В свете ж вот какое чудо!» зеленоградского театра «БАВ» — 7 июня на сцене ДК МИЭТ Афиша
Ещё один островок безопасности появится на зеленоградских дорогах Новости
Самую маленькую схему московского метро в мире создали с помощью технологий производства микроэлектроники Новости
Акция «Счастливый час» в сети магазинов и ателье «Я Сама» — с 1 по 30 июня Реклама
Скамейки становятся липкими ловушками для жителей Истории
Скульптуре «Девочка с собакой» вернули отломанную косичку Новости
Эстрадно-джазовый концерт Евгении Добровановой — проект «Музыкальные четверги» 6 июня в «Озеропарке» Афиша
Каждую ночь грохочет уборочная техника под окнами домов — регламент уборки противоречит закону о тишине Истории
Выпавшего из окна мужчину спасли в зеленоградской больнице благодаря новому протоколу работы приемного отделения. Вот как это работает на практике Истории
«Грин Кебаб» — вкусное открытие 1 июня! Реклама
Бесплатные уличные тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, роллер-спорту и фитнесу начались в Зеленограде. Вот места и расписание занятий Новости
История пруда Быково Болото — первого водоёма Зеленограда Истории
Летний лагерь Клуба моделизма и робототехники приглашает — осталось несколько мест Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру