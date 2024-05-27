Это решение принял Роспотребнадзор по результатам обследования вместе с представителями префектуры и МЧС.

Специалисты исследовали пробы воды и песка, оценивали инфраструктуру: наличие урн, медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых, санитарное состояние объектов торговли и общественного питания, а также обеспеченность дезинфицирующими средствами для обработки туалетов, раздевалок, лежаков, наличие у администрации пляжей договоров на обработку против клещей и комаров.

Судя по всему, Роспотребнадзор всё устроило. Хотя уже в понедельник утром на городском пруду один из пляжных зонтиков был поломан (на фото).

В течение лета специалисты Роспотребнадзора продолжат следить за состоянием зон отдыха. Обычно еженедельно берут пробы воды и песка, а если их состояние будет неудовлетворительным, пляж закроют до исправления.

Пляж на Школьном озере в этом году закрыт на реконструкцию.