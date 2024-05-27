Выпустить карту можно в приложении «Метро Москвы» — выберите нужный билет и привяжите банковскую карту. Виртуальная «Тройка» работает в автобусах и другом наземном транспорте, на МЦД, в метро и на регулярном речном транспорте.

На виртуальную «Тройку» можно записать билеты со сроком действия «Единый», ТАТ, а также билет «Кошелек». Для тарифа «Кошелек» необходимо настроить автопополнение баланса, указав минимальный порог суммы на «Тройке», при котором она автоматически пополнится с привязанной банковской карты.

Сервис работает на базе QR-кодов: