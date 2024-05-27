Выпустить карту можно в приложении «Метро Москвы» — выберите нужный билет и привяжите банковскую карту. Виртуальная «Тройка» работает в автобусах и другом наземном транспорте, на МЦД, в метро и на регулярном речном транспорте.
На виртуальную «Тройку» можно записать билеты со сроком действия «Единый», ТАТ, а также билет «Кошелек». Для тарифа «Кошелек» необходимо настроить автопополнение баланса, указав минимальный порог суммы на «Тройке», при котором она автоматически пополнится с привязанной банковской карты.
Сервис работает на базе QR-кодов:
- для оплаты проезда в автобусах перейдите в приложении в режим сканирования QR-кода, наведите камеру на отображаемый на экране валидатора QR-код и подтвердите оплату проезда
- для оплаты в метро и МЦД в приложении сгенерируйте QR-код и поднесите его к считывающему устройству на турникете, но не слишком близко
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