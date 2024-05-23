Курьеров, снимавших штаны перед камерой в лифте, поймали. Они извинились за свой «немножко неадекватный поступок» 23.05.2024 ZELENOGRAD.RU

«Взяли друг друга на слабо. Не думали, что пойдет такая огласка, — объяснили они в отделе полиции. — Это было сделано с целью пошутить, никакого злого умысла или желания кого-то обидеть, унизить, оскорбить не имели. Такие вещи в жизни не позволили бы себе сделать на каких-нибудь детских площадках, как многие индивидуумы [в комментариях] нас обвиняли, что мы такие-сякие, но мы адекватные взрослые люди. Просто не думали, что какой-то человек по итогу выложит в сеть. Неудачная шутка, которая нам в определенной степени вышла боком.

Инцидент случился 12 мая в лифте дома 16/2 по Тверецкому проезду в деревне Голубое. Заметив камеру, они начали кривляться, снимать штаны, показывать средний палец — в общем, вели себя действительно неадекватно. В полиции их оштрафовали за мелкое хулиганство (штраф до 1000 рублей).

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Метки:
деревня голубое, хулиганство
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