«Взяли друг друга на слабо. Не думали, что пойдет такая огласка, — объяснили они в отделе полиции. — Это было сделано с целью пошутить, никакого злого умысла или желания кого-то обидеть, унизить, оскорбить не имели. Такие вещи в жизни не позволили бы себе сделать на каких-нибудь детских площадках, как многие индивидуумы [в комментариях] нас обвиняли, что мы такие-сякие, но мы адекватные взрослые люди. Просто не думали, что какой-то человек по итогу выложит в сеть. Неудачная шутка, которая нам в определенной степени вышла боком.