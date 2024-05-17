Каршеринг стал безопаснее: ДТП меньше, поездок больше 17.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Вот такая раскуроченная машина каршеринга стояла возле «Атака» в 3-м микрорайоне почти две недели. При этом таких ситуация становится меньше — популярность каршеринга растет, а число ДТП с участием таких машин снижается, отчитался на днях департамент транспорта.

За январь-апрель этого года число ДТП с арендными автомобилями сократилось на 18% в сравнении с прошлогодними показателями (105 в этом году). При этом общее количество поездок выросло на 6% (до 11,6 млн), также выросла средняя длина (+17%, до 21,5 км) и время поездки (+10%, до 68 минут)

Говорят, причина в том, что заработала оценка стиля вождения, рейтинг пользователя, а еще система распознавания личности при регистрации и в начале аренды. Это позволяет выявлять и блокировать потенциально опасных пользователей, а аккуратным водителям дает бонусы.

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Метки:
безопасность дорожного движения (бдд), каршеринг
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