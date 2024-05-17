Защита просила назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, но судья Ольга Латышева удовлетворила ходатайство следствия о заключении под стражу до 13 июля.

36-летнего Александра Соколовского задержали после интернет-стрима, в ходе которого он угрожал участникам СВО расправой, негативно высказывался о них, а также предлагал свергнуть власть. В ходе допроса он признал вину и сказал, что был пьян и его «вывели на эмоции». Следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь Соколовскому грозит до шести лет лишения свободы.