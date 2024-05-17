Защита просила назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, но судья Ольга Латышева удовлетворила ходатайство следствия о заключении под стражу до 13 июля.
36-летнего Александра Соколовского задержали после интернет-стрима, в ходе которого он угрожал участникам СВО расправой, негативно высказывался о них, а также предлагал свергнуть власть. В ходе допроса он признал вину и сказал, что был пьян и его «вывели на эмоции». Следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь Соколовскому грозит до шести лет лишения свободы.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Суд арестовал на два месяца зеленоградца, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам СВО Новости
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня Реклама
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бюст композитора Модеста Мусоргского открыли возле зеленоградской музыкальной школы, которая носит его имя Новости
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
«Жилищник» хочет получить право распоряжаться доходом от аренды общего имущества в наших домах. Для этого массово проводят собрания собственников. Их результаты могут быть сфальсифицированы Новости
Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года Новости
Организация летнего отдыха детям с ОВЗ от двух до восьми лет в «Центре Речи». Молчаливых разговорим, грустных развеселим, стеснительным найдем друзей! Реклама
Суперзвук, вокально-театральная сказка и невероятная искренность. Новый музыкальный спектакль «Кошки» зеленоградской студии «Триумф» Реклама
Маршруты автобусов в районе метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал» изменят с 16 мая Новости