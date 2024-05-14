Студенческий билет с запрещенной символикой на обложке показал студент МИЭТа на проходной. Суд арестовал его и заодно оштрафовал за прежние проукраинские высказывания
Эти комментарии 36-летний Александр высказывал в своем интернет-стриме. Также он предлагал «взяться вместе и свергнуть эту власть».
Полиция вычислила его, задержала, обыскала квартиру, изъяла технику и телефон. В ходе допроса он признал вину и сказал, что был пьян и его «вывели на эмоции».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ). Наказание за это начинается от штрафа в триста тысяч до лишения свободы на шесть лет.
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