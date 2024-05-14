16-летняя девушка ехала на собственном электросамокате и не спешилась перед переходом дороги. В итоге её сбила машина под управлением 67-летнего водителя. Скорая отвезла её в детский травмпункт. Сейчас её состояние неизвестно.

Это произошло днем в пятницу 10 мая, на нерегулируемой «зебре» между корпусами 1641 (где «Додо пицца») к корпусу 2003 (жилой дом возле суда). Машина ехала в сторону Панфиловского проспекта.

Примечательно, что в ГИБДД отдельно отмечают, что у модели самоката — Ninebot ES2 — паспортная мощность 300 Вт, вероятно, имея в виду, что он подпадает под определение «мопеда» (транспортное средство c электродвигателем мощностью более 250 Вт). Однако по новым правилам ограничений по мощности для средств индивидуальной мобильности (СИМ) нет. Есть только ограничение по максимальной скорости и массе: не более 25 км/ч и 35 кг. Раньше ГИБДД уже извинялось за незнание новых правил

Однако, в любом случае, велосипедисты и самокатчики не имеют права пересекать дорогу на своих транспортных средствах даже по пешеходным переходам — это можно делать только пешком. Они должны переходить дорогу пешком, а свой транспорт двигать руками. Дело в том, что пока они не спешились — они не пешеходы, а водители СИМ.

Конечно, это не повод давить самокатчиков и велосипедистов на дорогах: ответственность за управление транспортным средством повышенной опасности никто не отменял. А согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения обязаны действовать так, чтобы не создавать опасности и не причинять вреда.

Не забывайте подписывать нашу петицию, чтобы обязать сервисы проката самокатов проверять возраст пользователей и не допускать езду на самокатах несовершеннолетних — zelenograd.ru/plus/samokat18