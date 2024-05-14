Полиция снова получила полномочия наказывать нарушителей тишины
Глава МВД Колокольцев рассказал, что в его ведомстве не хватает 152 тысячи человек. Он жалуется на это уже не первый год. В прошлом году нехватку сотрудников он называл «критической».
С тех пор ситуация, похоже, только ухудшилась, причем стремительно. Два года назад не хватало 90 тысяч сотрудников, то есть отток за это время составил около 60 тысяч человек.
Это всё в целом по стране, но в Москве ситуация тоже оставляет желать лучшего. Раньше министр рассказывал, за последние десять с небольшим лет в Москве численность сотрудников МВД сократилась в два раза. А начальник московской полиции, отчитываясь в этом году перед Мосгордумой, отдельно упоминал о нехватке участковых.
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