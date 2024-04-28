По отзывам в профильных группах о метрополитене, изменение стало слышно сразу: «В салоне при движении тише, где-то на уровне эталонной шумоизоляции первых составов „Москва 2020“». Правда, говорят, двери КМТ громко хлопают при закрытии.

Современные поезда «Москва 2024» появились на Замоскворецкой линии метро в марте. Полная замена старых вагонов займет несколько лет, а в ближайшие два года заменят только 60% подвижного состава