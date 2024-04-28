На «зеленой» ветке метро запустили новейший поезд «Москва 2024». Но менять все старые и шумные вагоны будут ещё несколько лет
На видео — состав «Москва 2024» с дверьми марки «Стеса», из-за неплотного прилегания створок дверей в салоне свист и больше шума. Теперь эти двери начали менять на модель другого производителя (КМТ).
По отзывам в профильных группах о метрополитене, изменение стало слышно сразу: «В салоне при движении тише, где-то на уровне эталонной шумоизоляции первых составов „Москва 2020“». Правда, говорят, двери КМТ громко хлопают при закрытии.
Современные поезда «Москва 2024» появились на Замоскворецкой линии метро в марте. Полная замена старых вагонов займет несколько лет, а в ближайшие два года заменят только 60% подвижного состава
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