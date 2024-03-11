Метро в Зеленоград может прийти по участку между линиями МЦД. Возможно, через 20 лет
В новых поездах широкие двери, сквозные и широкие межвагонные переходы, USB-зарядки, большие информационные дисплеи, системы обеззараживания воздуха, чуть большая максимальная вместимость.
Старые и шумные вагоны Замоскворецкой линии выпущены в конце 80-х годов прошлого века — это самые старые вагоны в московском метрополитене.
Впрочем, заменят их ещё не скоро. Сегодня на линию вышел один поезд, а транспортные медиа сообщают, что в депо «Сокол» находит всего три таких состава. Всего же на Замоскворецкой линии сейчас работает 92 состава (738 вагонов). Так что вероятность проехать на новом поезде пока небольшая.
В течение 2024-2025 годов на Замоскворецкую линию планируется поставить 448 новых вагонов — это 60% от всего подвижного состава.
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