Старые и шумные вагоны Замоскворецкой линии выпущены в конце 80-х годов прошлого века — это самые старые вагоны в московском метрополитене.

Впрочем, заменят их ещё не скоро. Сегодня на линию вышел один поезд, а транспортные медиа сообщают, что в депо «Сокол» находит всего три таких состава. Всего же на Замоскворецкой линии сейчас работает 92 состава (738 вагонов). Так что вероятность проехать на новом поезде пока небольшая.

В течение 2024-2025 годов на Замоскворецкую линию планируется поставить 448 новых вагонов — это 60% от всего подвижного состава.