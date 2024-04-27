Машина «припарковалась» в приямок у входа в подвал. Туда может провалиться и пешеход 27.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Это произошло возле корпуса 814 в пятницу вечером. Выехать самостоятельно машина уже не может, сообщили в чате района.

Какие обстоятельства не позволили водителю не заметить яму, неизвестно. Однако странно, что приямок не огорожен. В другой ситуации сюда может провалиться и пешеход. Обычно для безопасности у таких приямков на проходе ставят перила.

Здание корпуса 814 недавно реконструировали — раньше здесь было общежитие, а сейчас из него сделали жилой дом с небольшими квартирками.

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Метки:
микрорайон 8, благоустройство
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