Это произошло возле корпуса 814 в пятницу вечером. Выехать самостоятельно машина уже не может, сообщили в чате района.

Какие обстоятельства не позволили водителю не заметить яму, неизвестно. Однако странно, что приямок не огорожен. В другой ситуации сюда может провалиться и пешеход. Обычно для безопасности у таких приямков на проходе ставят перила.