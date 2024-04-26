Планировать благоустройство части 11-го микрорайона начали вместе с жителями. Их предложения иногда противоречат друг другу 26.04.2024 ZELENOGRAD.RU

В вотсап-чате проходит сбор предложений от жителей корпусов, попавших в границы благоустройства, архитекторы встречаются с жителями.

Вот некоторые из предложений жителей (частично конфликтующие):

  • обновить покрытие дорожек, добавить беседок, скамеек, фонарей, сделать велодорожки, сделать навес над спортплощадкой, добавить уличных тренажеров. С другой стороны — не делать новых скамеек и «зон отдыха», чтобы не привлекать шумных и пьяных людей. Убрать существующие скамейки, столы и навес
  • не вырубать деревья, дополнительно озеленить территорию, не занимать ничем поле, на котором играют в мяч и другие активные игры, требующие пространства. С другой стороны — сделать зону для подростков, сделать скейт-парк, есть два пустых поля, на которых никто не играет.
  • Также: сделать пешеходный переход, автобусную остановку, разделить элементы детской площадки по возрастам, сделать пешеходную дорожку, ограничить проезд машин, поставить урны, стимулировать хозяев собак убирать за своими питомцами.

Как проектировщики собираются разрешать эти противоречия, пока непонятно. У городской администрации такие ситуации часто вызывают ступор, выход из которого — сделать всё по-своему, не обращая внимания не разные группы интересов.

21 мая и 16 июля в 19 часов в управе района (корпус 1123) пройдет открытое обсуждение. Горячая линия программы «Мой район» 8-499-288-87-88. Чат проекта здесь

Практику активно вовлекать жителей к принятию решений по обустройству их двора можно только приветствовать. Три года назад по программе «соучаствующего проектирования» уже делали два пространства в Зеленограде — в 3 и 9-м микрорайонах. Само благоустройство было выполнено два года спустя, летом 2023 года. Получилось ли в итоге то, что ожидали жители — большой вопрос. Например, прямо на «отчётной» фотографии из зеленоградского двора на сайте проекте видны знаменитые пыточные лавочки.

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Метки:
микрорайон 11, благоустройство, соучаствующее проектирование
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