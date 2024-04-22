Проезд колонны в сопровождении машин ГИБДД занял почти три минуты.
А более масштабный мотопарад планируется 11 мая в Москве — через город проедет колонна из тысяч мотоциклистов.
Сейчас на дорогах города — более ста тысяч мотоциклистов. В департаменте транспорта напоминают, что мотоциклисты должны быть предсказуемыми на дороге, а водители машин — еще более внимательными.
С начала года в Москве уже произошло несколько ДТП с мотоциклами, в которых пострадали девять человек. Причины аварий год от года не меняются. В основном это неаккуратное перестроение, нарушения скоростного режима на перегонах, несоблюдение дистанции, очередности проезда на перекрестках и выездах с прилегающих территорий.
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