Он расположен в торговом центр на улице Гоголя, дом 2 (возле «Иридиума»).
Это большой магазин с относительно широкими проходами. Много касс, в том числе для самообслуживания. Товары со скидками выложены на отдельных островках с заметной навигацией. В глубине магазина кафе с микроволновкой, выпечкой и кофе (хот-дог 99 рублей, кофе+круассан за 69).
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