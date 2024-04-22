Это большой магазин с относительно широкими проходами. Много касс, в том числе для самообслуживания. Товары со скидками выложены на отдельных островках с заметной навигацией. В глубине магазина кафе с микроволновкой, выпечкой и кофе (хот-дог 99 рублей, кофе+круассан за 69).