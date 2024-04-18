Новые домики для торговли ставят сейчас на крюковском рынке — возле фермерского ТЦ «Авангард». На вопрос, когда они откроются, директор рынка не ответил, но пояснил, что «в рамках согласованной схемы ставят конструкции, соответствующие требованиям мэрии».

Это было бы не так важно, если бы не действия каких-то людей, которые в последнее время перегораживают часть парковки возле станции МЦД. Местный житель Егор, который ежедневно оставляет машину и возле станции, чтобы пересесть на электричку, считает, что перегораживают парковку и не пускают туда машины охранники рынка.

«Очевидно это делается для удобства разгрузки Газелей, которые там постоянно паркуются. Машины некуда ставить, при мне несколько машин кружили вокруг рынка в поисках парковки и уехали. Также постоянно утром перекрыта парковка вокруг рынка, невозможно заехать и оставить машину. Разве парковка у рынка принадлежит торговцам или владельцам палаток?»