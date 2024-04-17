Освещение на тёмном участке платной дороге М-11 частично заработало
Дорожают разовые поездки в пятницу, субботу в сторону области и воскресенье в сторону Москвы. Теперь поездки в это время будут стоить 730 рублей, а с транспондером — 690 (то есть дороже на 50 и 45 рублей соответственно).
В абонементах изменений, похоже, нет.
Все тарифы здесь.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Действующий зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов подал документы для переизбрания от «Единой России» Новости
Студия красоты «Для тебя» в корпусе 338 предлагает услуги: парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру Реклама
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 20 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Субботник в Зеленограде прошел, но не для всех. Жителям не давали инвентарь, потому что их слишком мало или из-за его нехватки Новости
Вечер в азиатском стиле от Speak Group, Kannam Street и Asian Food — 20 апреля в гастрономическом центре «Станция» Реклама
Водитель прокатного электросамоката сбил ребенка на самокате на площади Юности. Мы давно уже предлагали сделать там «медленную зону» Новости
Опасную стройплощадку в 3-м микрорайоне дети облюбовали для игр. Нормальной охраны и ограждения там нет Новости
Сеть аптек «Живика» проводит весеннюю акцию в Зеленограде: скидки до 25% на покупки в апреле* Реклама
Отмену мигающего зеленого светофора снова раскритиковали в префектуре, одновременно подтвердив снижение числа пострадавших в ДТП. Такая позиция чиновников прямо противоречит политике президента Путина Новости
Дачный поселок «Трамвай» в 9-м микрорайоне отозвал жалобу по иску к зеленоградской префектуре о якобы незаконном решении о сносе их забора. Но вопросов к ним ещё много Новости
Дни открытых дверей в «IDOL FACE Зеленоград» — 12-14 апреля. Акция 10+5 визитов для новых клиентов Реклама
Сбор старой бытовой техники и электроники — 20 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Зоомагазин «Котоплан» открылся в Андреевке (ТЦ «Энергия») — здесь вы найдёте актуальные товары для собак и кошек Реклама
Запуск автобуса из Зеленограда до станции МЦД Фирсановская снова задерживается. Теперь нашли новые причины Новости
Многие зеленоградцы готовы сами собрать мусор во дворе или соседнем лесу. Но ждать приглашения властей на субботник не стоит — займитесь этим самостоятельно Новости
Незадачливого застройщика «культурно-досугового центра» окончательно выгоняют с участка напротив 14-го микрорайона Новости