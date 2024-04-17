Дорожают разовые поездки в пятницу, субботу в сторону области и воскресенье в сторону Москвы. Теперь поездки в это время будут стоить 730 рублей, а с транспондером — 690 (то есть дороже на 50 и 45 рублей соответственно).

В абонементах изменений, похоже, нет.

Все тарифы здесь.