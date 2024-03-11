Более пятисот опор освещения ставят с 29 по 38 километр. В качестве приборов освещения используют светодиодные лампы, изготовленные в Калуге, с высоким уровнем цветопередачи Ra75, который позволяет уменьшить нагрузку на глаза водителей, сообщают в компании СЗКК, которая эксплуатирует дорогу (спасибо за видео koshmarius).
Судя по данным с информационных щитов, завершить работы должны к маю. Примерно то же говорят и в СЗКК — «к летнему периоду».
Как вообще скоростная дорога, тем более с такой высокой стоимостью проезда, оказалась без освещения, непонятно (похоже на историю с неотапливаемым вокзалом в Крюково). По первоначальному проекту дороги, освещение планировали сделать только в 2037 году, но учли обращения недовольных водителей.
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