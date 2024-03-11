Судя по данным с информационных щитов, завершить работы должны к маю. Примерно то же говорят и в СЗКК — «к летнему периоду».

Как вообще скоростная дорога, тем более с такой высокой стоимостью проезда, оказалась без освещения, непонятно (похоже на историю с неотапливаемым вокзалом в Крюково). По первоначальному проекту дороги, освещение планировали сделать только в 2037 году, но учли обращения недовольных водителей.