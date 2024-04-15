Субботник в Зеленограде прошел, но не для всех. Жителям не давали инвентарь, потому что их слишком мало или из-за его нехватки 15.04.2024 ZELENOGRAD.RU

«С 9 утра стартовал общегородской субботник, работы проходят во всех районах. С граблями и мётлами на улицы вышли работники предприятий и организаций, студенты, школьники и их родители, активные жители», отчиталась префектура и опубликовала фотографии. На них много коммунальщиков — от рядовых сотрудников до заместителей префекта и директора Жилищника. Однако с «активными жителями» все не так радужно.

Хотя накануне префектура и позвала их на субботник, но организовать их участие не смогла. По районам Савелки и Матушкино не было никакой информации для желающих поучаствовать. Жителям приходилось буквально выпрашивать инвентарь и право помочь привести свой двор в порядок.

«Жилищник отказался предоставить инвентарь, так массовости нет», написала Елена в чате 4-го микрорайона. Так ей сказали накануне в отделе благоустройства. Потом обещали обсудить и перезвонить, но не перезвонили. «Расстраивает такое отношение — сами ничего не делают и людям не дают». Запросы на участие и просьбы выдать инвентарь для уборки в чате Жилищника накануне и в день субботника остались без ответа

При этом организовать субботник люди просили Жилищник с начала апреля: «Если сами не справляетесь, объявите субботник, выдайте инвентарь желающим. Думаю, найдутся люди готовые убрать. Наш район мог бы быть самым красивым, а он убогий», писала местная жительница Екатерина ещё 2 апреля.

В диспетчерской другого района отказались дать инвентарь, сославшись на его нехватку.

Поразительная ситуация: префект Смирнов приглашает жителей на субботник, а на местах его указание саботируют. Каждый третий зеленоградец готов помочь привести свой двор в порядок, но «Жилищник», испытывающий очевидный кадровый голод, игнорирует запросы на участие. А возле корпуса 608 результат субботника и вовсе вредительский — убирая листья и таская по клумбе мешки, рабочие граблями уничтожили высаженные местным жителем цветы.

После такого неудивителен рост негатива по отношению к «Жилищнику» и местной администрации — вы же сами это провоцируете.

Похоже, для «Жилищника» помощники из числа жителей — обуза. Их не пошлешь, как подневольных рабочих, делать то, что надо «Жилищнику» (например, красить вонючей краской забор) — они хотят убираться только в своем дворе или в соседнем лесу. Им не выдашь казённый инвентарь — потому что надо отвечать, если не вернут. Инвентаря (грабель и т. п.) действительно может не хватать — его же не закупают в избытке в расчете на четыре субботника в году.

Для властей субботник должен быть не столько помощью в уборке, сколько акцией по вовлечению жителей в заботу о своем доме — больше воспитательной акцией, чем коммунальной.

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Метки:
благоустройство, субботник
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