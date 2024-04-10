О готовности помочь коммунальщикам заявили 36% участников опроса «Зеленоград.ру». В опросе приняло участие более 1100 человек. При этом часть из них проводит такую уборку вокруг себя регулярно.

Например, на фото — собранное жительницей 11-го микрорайона Татьяной, которая убирает в соседнем лесу каждый год. Она написала об этом в чат района и выяснилось, что другие собирают чужой мусор: «Я тоже ходила недавно, собирала мусор. Просто потому, что невозможно на это смотреть», написала её соседка.

Очевидно, желание навести чистоту вокруг себя — массовое и одобряемое окружающими. Однако власти сделали из традиционных весенних субботников фактически корпоратив. Отчитываясь о подготовке к субботнику 13 апреля, зампрефекта Панин ничего не говорит, как обычному жителю принять в нем участие. То есть субботник — для работников коммунальных и других подотчетных префектуре организаций (от школьников до ветеранов).

После эпидемии ковида префект Смирнов говорил: «Наконец-то снова возобновили давнюю традицию — проведение общегородского весеннего субботника с массовым привлечением жителей». Однако вместо подробной и заблаговременно опубликованной информации об участии, им предлагают идти в управу или инженерную службу, где они «найдут инвентарь и фронт работ». Похоже, за годы ограничений, в префектуре окончательно разучились по-человечески общаться с людьми, даже с теми, кто готов им помогать.

В итоге у людей складывается негативный опыт общения с чиновниками по этому вопросу. «Соседка хотела устроить субботник, несколько раз писала в чат Жилищника с просьбой предоставить инвентарь и все разы её вопрос оставался без ответа. Жилищник и сам не делает качественную уборку и других в этом не поддерживает», пишет Олеся. «Несколько лет назад пришла по указанному адресу „за инвентарём и определением фронта работ“. Дверь была закрыта, по телефону ответили и попытались что-то организовать, вызвать мастера с ключом, но так никто и не пришёл», добавляет Оксана.

Ну что ж… напрашиваться не будем, мусора хватит на всех. Покупаем в любой «Пятёрочке» рабочие перчатки и мешки (набор на одного человек обойдётся рублей в сто) и в удобное время выходим во двор или близлежащий лесок, чтобы сделать наш город лучше и чище. Пришлите потом в редакцию, что удалось собрать.