«Просто феноменальный расколбас — брошенная стройка, аварийный участок жилой зоны, опасно для детей, полный набор всей строительной жести... И ни охраны, ни вменяемых ограждений, ничего», возмущается Михаил.

Конечно, можно винить родителей, что не смотрят за детьми или не объяснили им, что на стройку заходить опасно. Однако достаточно посмотреть, как в людных местах обустраивают стройплощадку, когда её владельцы действительно озабочены безопасностью.

Чиновникам управы стоит съездить, к примеру, в «Иридиум», посмотреть как там огорожено строительство пристройки к зданию и попробовать туда пролезть — ничего не выйдет. Но на городском объекте всем на безопасность наплевать.