37-летнего мужчину задержали в понедельник сотрудники Росгвардии в храме Сергия Радонежского в 16-м микрорайоне, он разбил икону «Неупиваевая чаша» и нецензурно выражался, сообщили в полиции.

В Росгвардии добавляют, что задержанный был пьян, угрожал поджечь храм, а «внятно объяснить мотивы своего поступка не смог».

При этом на видео допроса задержанный внятно говорит, что разбил икону, потому что перестал верить в Бога. Также канал Mash опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина, стоят перед разбитой иконой, говорит «Я всю жизнь верил в Бога, я ему молился 20 лет, и что? Никакого Бога нет!».