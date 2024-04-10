37-летнего мужчину задержали в понедельник сотрудники Росгвардии в храме Сергия Радонежского в 16-м микрорайоне, он разбил икону «Неупиваевая чаша» и нецензурно выражался, сообщили в полиции.
В Росгвардии добавляют, что задержанный был пьян, угрожал поджечь храм, а «внятно объяснить мотивы своего поступка не смог».
При этом на видео допроса задержанный внятно говорит, что разбил икону, потому что перестал верить в Бога. Также канал Mash опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина, стоят перед разбитой иконой, говорит «Я всю жизнь верил в Бога, я ему молился 20 лет, и что? Никакого Бога нет!».
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